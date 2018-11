'Zorgactiviteiten DeepMind naar Google Health'

Gepubliceerd op | Views: 262

MOUNTAIN VIEW (AFN) - In het nieuwe Google Health worden ook de gezondheidsactiviteiten van DeepMind ondergebracht. Dat meldt nieuwszender CNBC. DeepMind is een in kunstmatige intelligentie gespecialiseerde dochter van Google-moederbedrijf Alphabet. Wat betreft gezondheidstechnologie is het bedrijf vooral bekend van de app Streams, die artsen helpt bij het signaleren van tekenen van nierfalen.

Volgens CNBC wil Alphabet de samenwerking en communicatie tussen zijn verschillende gezondheidsprojecten verbeteren. Nu zijn die nog erg verspreid over de hele organisatie. Onlangs werd er in David Feinberg al een topman aangetrokken om voor Google een strategische koers op het gebied van gezondheidstechnologie uit te stippelen. Feinberg begint volgend jaar aan zijn nieuwe baan. Nu staat Google Health onder leiding van een interim-manager.