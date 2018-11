Accell geeft extra uitleg over bankconvenant

Gepubliceerd op | Views: 631

HEERENVEEN (AFN) - Accell voldoet wel degelijk aan zijn bankconvenant. Dat benadrukt het fietsenbedrijf in een extra uitleg naar aanleiding van recente twijfel hierover in diverse mediapublicaties.

Volgens Accell wordt de zogeheten ‘term loan leverage ratio’ elk kwartaal bepaald door de bankleningen te delen door het bedrijfsresultaat (ebitda). Deze ratio mag sinds de herfinanciering van maart 2017 maximaal 2,5 bedragen. Accell heeft naar eigen zeggen steeds aan dit bankconvenant voldaan. Per eind 2017 was de graadmeter 1,7 en eind tweede kwartaal dit jaar bedroeg deze 1,8.

Dat er onduidelijkheid was komt deels door Accell zelf. In de op 13 maart gepubliceerde jaarrekening over 2017 stond de omschrijving van de bankconvenant verkeerd weergegeven. Accell had dit vervolgens op 28 maart aangepast.