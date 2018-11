Brits kabinet bijeen over concept brexitdeal

Gepubliceerd op | Views: 610

LONDEN (AFN/RTR) - Het Britse kabinet buigt zich woensdag over een conceptovereenkomst met de EU over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Dat bevestigt het kantoor van premier Theresa May. De Europese Commissie heeft nog niet bevestigd dat een deal op tafel ligt.

,,Het kabinet komt morgen om 14.00 uur bijeen om de conceptovereenkomst te bespreken die onderhandelingsteams in Brussel hebben bereikt. En om te beslissen over de volgende stappen'', zei een Britse regeringswoordvoerder. De ministers krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst relevante documentatie voorgelegd.

Premier Theresa May laat haar ministers dinsdagavond om beurten langskomen. De bewindslieden zijn eerder op de dag bijgepraat over de staat van de onderhandelingen. Ze kregen toen te horen dat nog een ,,klein aantal'' kwesties moet worden opgelost tussen de onderhandelaars, bericht de BBC.

Intensieve gesprekken

Een bron rond de regering had eerder tegen de BBC gezegd dat beide partijen de tekst op ,,technisch niveau'' hebben goedgekeurd na intensieve gesprekken deze week. Het is nog onduidelijk of May de steun heeft van haar hele ministersploeg. Eerder zijn meerdere bewindslieden opgestapt uit protest tegen haar brexitstrategie.

De 27 EU-ambassadeurs in Brussel komen woensdag bijeen om over de stand van zaken te discussiëren en eventuele verdere stappen voor te bereiden.

Daarvoor kan een EU-ministerraad in Brussel worden bijeengeroepen, mogelijk maandag. Daarna, als de lidstaten grond voor groen licht zien, zal een speciale brexittop van de EU-regeringsleiders plaatsvinden om een akkoord daadwerkelijk af te timmeren. De Britse premier Theresa May zal daarbij aanwezig zijn. De top wordt mogelijk zondag 25 november in Brussel gehouden.