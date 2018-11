Hogere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 466

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de handelsdag begonnen, na de stevige verliezen een dag eerder. Bemoedigende geluiden over gesprekken tussen China en de Verenigde Staten over het wegnemen van handelsspanningen stuwen het sentiment.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 25.453 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 2742 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 7273 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zou gesproken hebben met de Chinese vicepremier Liu He over het handelsconflict tussen de landen. Naar verluidt brengt Liu op korte termijn een bezoek aan Washington om verder te praten.

Home Depot

Doe-het-zelfketen Home Depot verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar. Daarmee werden zorgen van kenners over de situatie op de Amerikaanse doe-het-zelfmarkt wat weggenomen. Toch lijkt de markt nog niet helemaal overtuigd. Het aandeel opende bijna 1 procent lager.

Vleesverwerker Tyson Foods zakte daarnaast dik 6 procent na cijfers over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Daarbij viel de omzet wat lager uit, terwijl de winst juist steeg. Advance Auto Parts kwam met beter dan voorziene cijfers en won een kleine 8 procent. De maker van auto-onderdelen verhoogde ook de verwachting voor de omzet voor het hele jaar.