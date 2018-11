'Hogere opening Wall Street in de maak'

Gepubliceerd op | Views: 614

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting hoger openen, na de stevige verliezen een dag eerder. Bemoedigende geluiden over gesprekken tussen China en de Verenigde Staten over het wegnemen van handelsspanningen stuwen het sentiment. Verder blijft de aanhoudende daling van de olieprijzen haar stempel op de markten drukken.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zou gesproken hebben met de Chinese vicepremier Liu He over het handelsconflict tussen de landen. Naar verluidt brengt Liu op korte termijn een bezoek aan Washington om verder te praten.

De olieprijzen daalden dinsdag voor de twaalfde dag op een rij. Landen van oliekartel OPEC kondigden eerder plannen aan om de productie te verlagen om daarmee de prijs te stutten. Dit is tegen het zere been van president Donald Trump, die lage olieprijzen als een zegen ziet. Volgens hem zouden de prijzen, gelet op de huidige voorraden, nog verder moeten dalen. De OPEC verlaagde ondertussen zijn verwachtingen voor de olievraag op termijn.

Home Depot

Qua bedrijven weet doe-het-zelfketen Home Depot de aandacht op zich gericht. Het bedrijf verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar. Daarmee werden zorgen van kenners over de situatie op de Amerikaanse doe-het-zelfmarkt wat weggenomen.

Vleesverwerker Tyson Foods kwam met cijfers over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar op de proppen. Daarbij viel de omzet wat lager uit, terwijl de winst juist steeg. Advance Auto Parts kwam met beter dan voorziene cijfers. De maker van auto-onderdelen verhoogde ook de verwachting voor de omzet voor het hele jaar.

Technologiesector

Veel aandacht zal verder uitgaan naar de technologiesector, die maandag stevig inleverde ging onder aanvoering van chipbedrijven en Apple door zorgen over de mogelijk tegenvallende vraag naar iPhones. De verwachting is dat techaandelen, waaronder Amazon, Alphabet en Netflix dinsdag overwegend met winsten zullen openen.

Apple, dat maandag 5 procent verloor, levert mogelijk nog weer extra in. Mindere resultaten van de belangrijke toeleverancier Foxxconn eerder op de dag, werken mogelijk door op de aandelenkoers van de Amerikanen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot maandag 2,3 procent lager op 25.387,18 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 2 procent tot 2726,22 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 2,8 procent kwijt tot 7200,87 punten.