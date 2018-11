Poolse overname voor Heineken

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: levensmiddelen

WARSCHAU (AFN/BLOOMBERG) - Heineken neemt via zijn Poolse onderdeel de lokale brouwer Namyslow over. Daarmee is een bedrag gemoeid van 500 miljoen zloty, omgerekend 116 miljoen euro.

De Poolse Heineken-dochter Grupa Zywiec is de tweede brouwer van het land, na het Japanse Asahi Group. Namyslow produceert circa 1,7 miljoen hectoliter bier per jaar. Het zou de sterkst groeiende lokale brouwer van Polen zijn.