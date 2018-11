Home Depot positiever gestemd

Gepubliceerd op | Views: 201

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - Home Depot heeft de prognose voor de groei van de opbrengsten dit jaar opgevoerd. Dat deed 's werelds grootste doe-het-zelfketen bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Home Depot nam door het opvoeren van de verwachtingen zorgen bij marktkenners over de situatie op de Amerikaanse doe-het-zelfmarkt wat weg.

Die zorgen waren ontstaan door enkele zwakkere indicatoren over de huizenmarkt. Desondanks blijven de huizenprijzen nog steeds stijgen. En dat ziet Home Depot als een belangrijk signaal en een reden dat klanten geld blijven uitgeven om klussen in en om het huis te doen. Home Depot rekent nu voor het gehele jaar op een omzetgroei van 7,2 procent van een eerder voorspelde 7 procent.

Ook de winstverwachting werd, in aanloop naar de belangrijke feestdagenperiode, verhoogd. Home Depot mikt nu op een winst per aandeel van 9,75 dollar voor het hele jaar, waar het eerder een resultaat van 9,42 dollar per aandeel voorspelde. In het afgelopen derde kwartaal kwam de omzet van Home Depot uit op 26,3 miljard dollar. De winst bedroeg 2,9 miljard dollar, of 2,51 dollar per aandeel. De cijfers overtroffen de doorsnee verwachting van analisten, het aandeel Home Depot stond in de voorbeurshandel hoger.