De landen die tijdens de financiele crisis geen structurele hervormingen hebben doorgevoerd doen het niet bijster goed. Die landen zijn o.a. Italie, Frankrijk en Belgie. Deze landen hebben ook nog steeds een te hoog tekort op de begroting. Je vraagt je af wat die landen in de eurozone doen. Waarschijnlijk is het antwoord cherry picking: de lage rente. Zonder die lage rente was het al lang over en uit!