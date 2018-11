'Kleine welkome opdracht voor Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 458

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieursbureau Arcadis heeft een kleine, doch welkome opdracht binnengesleept met het programmabeheer van het omvangrijke bouwproject Überseesquartier in de Noord-Duitse havenstad Hamburg. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over het bedrijf. Ze wijzen daarbij ook op de tegenvallende eerdere handelsupdate van Arcadis over het derde kwartaal.

Volgens KBC is met de opdracht voor Arcadis een bedrag gemoeid van 30 miljoen euro, verspreid over een periode van twee tot drie jaar. Diensten die Arcadis levert zijn projectbeheer, constructiebeheer, tenderbeheer, inkoop, site monitoring, supervisie en huurdercoördinatie.

KBC benadrukt dat het om een relatief klein project gaat. Te klein om de koers van het bedrijf nadrukkelijk in beweging te zetten. Ter vergelijking, aan het einde van het derde kwartaal had Arcadis nog voor 2 miljard euro aan werk op de plank liggen.

KBC handhaafde het advies accumulate, met een koersdoel van 18 euro. Het aandeel Arcadis noteerde omstreeks 09.30 uur 0,3 procent hoger op 11,98 euro.