Vodafone sluit halfjaar af met verlies

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Vodafone heeft het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar afgesloten met verlies. Het negatieve resultaat komt voornamelijk door een boekverlies op de verkoop van activiteiten in India, meldt de Britse telecomreus. Ook de omzet liep terug.

Over de zes maanden tot en met september zette Vodafone een operationeel verlies van bijna 2,1 miljard euro in de boeken. Onder de streep resteerde een min van 7,8 miljard euro, tegenover een winst van 1,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Naast het boekverlies op Vodafone India, kampte het telecombedrijf ook met afwaarderingen in onder meer Spanje en Roemenië.

De omzet van Vodafone daalde met 5,5 procent tot 21,8 miljard euro. Die daling is volgens Vodafone het gevolg van ongunstige wisselkoersen. Op autonome basis, waar wisselkoersen uit zijn gefilterd, steeg de omzet met 0,8 procent.

Vodafone kondigde verder aan het interim-dividend niet te verhogen. Eerder stelde het concern aandeelhouders nog hogere beloningen in het vooruitzicht, maar de onlangs aangetreden topman Nick Read wil nu eerst de schulden terugdringen.