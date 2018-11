Lagere winst voor moederbedrijf Essent

Gepubliceerd op | Views: 385 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN) - Energiebedrijf Innogy, moederconcern van het Nederlandse Essent, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lagere winst behaald. Dat was volgens Innogy het gevolg van de bijzonder zwakke windniveaus in Groot-Brittannië en Duitsland, waardoor minder stroom werd opgewekt met windmolens.

De Duitse onderneming zag de aangepaste brutowinst met 11 procent dalen tot bijna 1,9 miljard euro. Volgens Innogy konden gunstige prijseffecten en winstbijdragen uit nieuwe bezittingen slechts deels compensatie bieden voor de zwakke wind. Verder heeft het bedrijf te maken met toenemende concurrentiedruk. Ook wijst Innogy op het koude weer in Nederland in het eerste kwartaal, wat leidde tot hogere grondstofprijzen.

Innogy handhaaft zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Daarbij gaat het bedrijf uit van een aangepast brutoresultaat van 2,7 miljard euro.