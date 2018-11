Pon roert zich weer bij geplaagd Accell

Gepubliceerd op | Views: 650

AMSTERDAM (AFN) - Handelshuis Pon roert zich weer bij fietsenfabrikant Accell. Het bedrijf dat eerder poogde de maker van onder meer Batavus en Koga-fietsen in zijn geheel in te lijven, mikt nu op een belang van maximaal 20 procent. Pon is onder meer de eigenaar van fietsenmerk Gazelle.

Biedprijs op de aandelen Accell is 19 euro per stuk. Dat is overigens fors minder dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor heel Accell. Pon heeft al momenteel ruim 5 procent van Accell in handen, daarvoor sloot het een deal met Boron Investments. Met het nog over te nemen belang is bij benadering een bedrag gemoeid van 75 miljoen euro.

Pon heeft naar eigen zeggen de intentie om voor de langere termijn aandeelhouders te worden van Accell. Het bestuur en de toezichthouders van Accell zijn uitgenodigd voor een gesprek met Pon. Accell was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Kritiek

De fietsenfabrikant kreeg onlangs de nodige kritiek van aandeelhouders. Zo werd het eerdere bod van Pon op Accell in het voorjaar van 2017 volgens beleggers te snel afgewezen. Verder werd het in omloop brengen van verschillende versies van jaarrekeningen en het aanpassen van informatie over schulden en afspraken met banken, zonder medeweten van de markt, Accell niet in dank afgenomen.

De Vereniging van Effectenbezitter (VEB) vroeg Accell eerder per brief om opheldering, omdat het ,,de ene miskleun op de andere stapelt". Naast Accell ontving ook accountant KPMG een schrijven.

Grootaandeelhouder Teslin verwijt Accell dat het informatie zou hebben achtergehouden. Ten tijde van het eerste bod van Pon stond de fietsenproducent er veel minder goed voor dan bekend was. Volgens Teslin had de raad van commissarissen dat ,,moeten en kunnen weten''. De grootaandeelhouder vindt daarom dat president-commissaris Ab Pasman van Accell zijn functie ter beschikking moet stellen.