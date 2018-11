Groter verlies HelloFresh door investeringen

Gepubliceerd op | Views: 456

BERLIJN (ANP) - HelloFresh heeft in het derde kwartaal van dit jaar een groter verlies in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf voerde zijn investeringen op om de groei aan te jagen en waarde te creëren. Vooral in de Verenigde Staten werden enkele gerichte uitgaven gedaan.

Het operationeel verlies in de voorbije maanden liep op tot 26 miljoen euro, van ruim 17 miljoen euro een jaar eerder. HelloFresh had bij de publicatie van de halfjaarcijfers al gezegd dat de investeringen zouden worden opgevoerd. Het pad naar winstgevendheid werd daarmee iets vertraagd. HelloFresh verwacht in de loop van komend jaar het punt break-even te bereiken.

In totaal had HelloFresh het afgelopen kwartaal bijna 1,8 miljoen klanten, zo'n 44 procent meer dan een jaar eerder. Zij waren samen goed voor 6,3 miljoen bestellingen oftewel 46,5 miljoen maaltijden. Dit leverde de onderneming 302,2 miljoen euro op. Daarmee steeg de omzet met krap 40 procent.

In de VS leverde HelloFresh ruim een kwart meer maaltijden, tot 22,4 miljoen stuks. Bij International steeg het aantal bezorgingen met meer dan de helft, tot 24,1 miljoen.