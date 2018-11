Resultaat Atrium iets omlaag

Gepubliceerd op | Views: 263

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate heeft het resultaat in de eerste negen maanden van het jaar iets zien afnemen. Dat meldde het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds in een tussentijds handelsbericht.

Atrium zette een bedrijfsresultaat (ebitda) in de boeken van 118,3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 122,1 miljoen euro. De afgelopen tijd verliet de onderneming de markten in Hongarije en Roemenië en verkocht het niet-kernactiviteiten in Tsjechië en Slowakije.

De vergelijkbare huuropbrengsten op basis van de Epra-boekhoudmethode kwamen uit op 89,7 miljoen euro. Exclusief Rusland was dat 59,4 miljoen euro. Atrium sprak van een sterke operationele marge en een bezettingsgraad van zijn portefeuille van 96,6 procent.