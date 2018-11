'Bux begint met gratis handel in aandelen'

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Fintechbedrijf Bux gaat gratis handel in Europese en Amerikaanse aandelen aanbieden. Begin volgend jaar start Bux daarmee in Nederland en Duitsland, later volgt de rest van Europa. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Het fintechbedrijf is bekend van een mobiele beleggingsapp Bux. Bux komt met een nieuwe app voor zijn aandelenhandel. Een aantal buitenlandse brokers heeft eerder geprobeerd Nederland te veroveren met gratis handel in aandelen. In de Verenigde Staten domineert Robinhood de markt voor gratis beleggen.