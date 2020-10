Ook AEX duikt licht in het rood

Gepubliceerd op | Views: 741

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag tussentijds overwegend lager. Beleggers taxeerden een mogelijke tegenvaller bij een van de onderzoeksprogramma's naar een vaccin tegen Covid-19. Verder beheerst de opleving van het coronavirus in veel landen het sentiment. In Amsterdam deed de AEX na winsten eerder op de dag een stap terug.

De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs zakte dinsdag een halfuurtje na de opening op Wall Street 0,2 procent tot 571,40 punten. De MidKap ging 1 procent omlaag tot 846,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,1 procent.

Dat het Internationaal Monetair Fonds iets minder somber is over de economische krimp wereldwijd, deed weinig af aan de mineurstemming. De verliezen liepen na de bekendmaking van de nieuwe ramingen niet af, maar juist iets op.

Financials

De financiële bedrijven ING, Aegon en ABN AMRO waren de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 4,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 3 procent. Het winkelvastgoedfonds heeft het kantoorgebouw SHiFT in de regio Parijs voor 620 miljoen euro verkocht aan een groep Franse institutionele investeerders.

In de MidKap was Fagron de grootste verliezer met een min van 7,1 procent. De toeleverancier aan apotheken wist de kwartaalomzet op te voeren, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel. Volgens analisten van de Belgische bank vielen de resultaten van Fagron in Europa tegen, terwijl het aandeel de afgelopen maanden flink is gestegen.

Op de lokale markt steeg Fastned 2,8 procent. Het snellaadbedrijf voelt zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto's de laatste tijd vanuit huis werken. Desondanks stegen de opbrengsten gerelateerd aan het opladen van elektrische auto's afgelopen kwartaal en nam het klantenbestand toe.

Delta Air Lines

A.P. Møller-Maersk won 0,5 procent in Kopenhagen. De Deense containervervoerder schroefde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar op dankzij een herstel van de vraag en kostenmaatregelen. Airbus verloor bijna 3 procent nadat luchtvaartmaatschappij Delta bekendmaakte dat een flink aantal orders bij de Europese vliegtuigfabrikant zijn uitgesteld.

De euro was 1,1754 dollar waard, tegen 1,1808 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 40,10 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 42,48 dollar per vat.