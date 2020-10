Brouwers willen dat horeca extra hulp krijgt van overheid

Heineken is een favoriet aandeel van mij, en ja, wereldwijd nemen de klappen toe. Ook verdampt per dag een groter deel van hun klantenbestand, omdat met name café's voorgoed de deur dicht doen en de crisis nu mondjesmaat op gang komt.



Immers, een groot deel van de authentieke café's gaan deze gezondheids-, economische- en duurzaamheidscrisis niet overleven, en evenementen zien we in de komende jaren ook niet terug.



Desalniettemin zou de overheid m.i. niet voor de consolidatie van de klantenkring van brouwers moeten opdraaien.



Via de retail is voldoende volume te behalen, maar de brutomarge is relatief laag. Dat is een nadeel van hun businessmodel dat de grote brouwers zelf in elkaar hebben gestoken (al dan niet onder druk van de retail).



Kleine brouwerijen daarentegen kunnen hun afzet middels speciaalbieren via de thuisconsumptie oppakken en hun merkwaarde zo vergroten. Vergt enkel een andere mindset en lokale ambassadeuren die voor de afzet zorgen.