Autodealergroep Van Mossel breidt verder uit

WAALWIJK (AFN/BLOOMBERG) - Autodealergroep Van Mossel breidt weer verder uit door de overname van ROGAM Bedrijfswagens en Hogenbirk Bedrijfswagens. Hierdoor krijgt Van Mossel er nieuwe dealerschappen bij voor bestelwagens en trucks van de merken Mercedes-Benz en Fuso, met zes vestigingen en bijna 200 medewerkers.

Met het samenvoegen van ROGAM en Hogenbirk ontstaat volgens de partijen een sterke bedrijfswagendealer voor de regio Groot-Rotterdam. Van Mossel was al goed voor ruim 4000 werknemers en een jaaromzet van circa 3 miljard euro. De branchegenoot van het beursgenoteerde Stern heeft de nieuwe transactie voorgelegd aan aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Naar verwachting kan de overname begin december afgerond worden.