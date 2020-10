'Wall Street buigt zich over start kwartaalcijferseizoen'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen komen dinsdag bij de opening waarschijnlijk niet ver van hun plek. Beleggers op Wall Street buigen zich over de start van het kwartaalcijferseizoen met direct cijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citigroup. Daarnaast zijn de ogen gericht op Apple dat later op de dag waarschijnlijk nieuwe iPhone-modellen presenteert.

JPMorgan Chase heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Met name de opleving van de aandelenmarkten en de daarbij horende groei in de handel hielp de bank. Ook bij Citigroup zorgde de handel in aandelen en obligaties voor een lichtpunt maar met name bij de consumententak had die bank het moeilijk.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en medisch concern Johnson & Johnson (J&J) gaven eveneens een kijkje in de boeken. Dat laatste bedrijf is tevens op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. De ontwikkeling daarvan is tijdelijk stilgelegd. Het farmaciebedrijf, waartoe ook het Nederlandse Janssen behoort, maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden.

AMC Entertainment

Ook is er aandacht voor bioscopenconcern AMC Entertainment. Dat heeft aangegeven dat er momenteel zoveel geld uit het bedrijf stroomt, dat AMC eind dit jaar waarschijnlijk door zijn cashvoorraad heen is.

Apple organiseert later op de dag een virtueel evenement. De nieuwe iPhones van de techreus worden waarschijnlijk de eerste modellen die geschikt zijn voor het 5G-netwerk. De presentatie van de toestellen zou later zijn dan in andere jaren omdat de leveringsketen eerder dit jaar verstoord werd door de coronacrisis.

Webwinkelreus Amazon staat daarnaast in de schijnwerpers in verband met de start van koopjesfestijn Prime Day. Verder gaat Disney gaat meer inzetten op de videostreamingdiensten van het entertainmentconcern. Begin december volgt nog een beleggersdag waarbij de nieuwe strategie duidelijker uit de doeken wordt gedaan.

Coronasteunpakket

Beleggers houden ook weer de onderhandelingen over het Amerikaanse coronasteunpakket in de gaten. Daarnaast is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie gekomen. Door de vele overheidssteun en versoepeling van lockdownmaatregelen is het beeld mondiaal iets minder somber dan begin van de zomer nog werd voorspeld.

De graadmeters in New York sloten maandag met een behoorlijke winst. Techbedrijven trokken de kar met aanzienlijke plussen, terwijl oliefondsen achterbleven. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de plus op 28.837,52 punten. De breed samengestelde S&P 500 sloot 1,6 procent hoger op 3534,22 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 2,6 procent steeg tot 11.876,26 punten.