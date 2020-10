J&J positiever over jaar door opleving zorgsector

Gepubliceerd op | Views: 52

NEW BRUNSWICK (AFN) - Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan werd verwacht. Het bedrijf profiteerde van het herstel van de gezondheidszorg waar veel geplande procedures weer door konden gaan nadat er eerder veel uitstel was vanwege het coronavirus. Ook de consumentengezondheidszorgtak groeide. Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor heel dit jaar.

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op een kleine 21,1 miljard dollar. Daarvan was ruim de helft (11,4 miljard dollar) afkomstig uit de verkoop van medicijnen, waarbij kankergeneesmiddelen Darzalex en Imbruvica belangrijk waren voor het bedrijf, net als psoriasismiddel Stelara. De consumententak zag een toenemende verkoop van het koortsremmende middel Tylenol in de Verenigde Staten.

De afdeling die medische hulpmiddelen maakt had nog altijd te lijden onder veel uitgestelde zorg door de coronacrisis wereldwijd. Wel liet die divisie al een sterk herstel zien en verwacht J&J verdere verbetering.

De winst bedroeg in de afgelopen periode 3,5 miljard dollar. Dat was een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

J&J paste zijn verwachtingen voor heel dit jaar naar boven aan. Het bedrijf rekent nu op een omzet tussen de 81,2 miljard en 82 miljard dollar, waar dat eerder maximaal 81,4 miljard dollar was. De winst per aandeel komt volgens het bedrijf vermoedelijk uit tussen de 7,95 en 8,05 dollar. Dat was tussen de 7,75 en 7,95 dollar.