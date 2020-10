Vermogen BlackRock gestegen tot 7,8 biljoen dollar

Gepubliceerd op | Views: 182

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, zag de beleggingen onder beheer in het derde kwartaal stijgen tot 7,8 biljoen dollar. Dat is het hoogste niveau ooit, meldt de vermogensbeheerder in een handelsbericht.

De toename komt door de stijgende aandelenmarkt nadat deze weer begon aan te trekken na het uitbreken van de coronapandemie. Het afgelopen kwartaal steeg de S&P 500 8,5 procent. Ook de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, gaf aan de rente tot tenminste 2023 nabij het nulpunt te willen houden om de economie te versterken.

De vermogensbeheerder meldde verder een groei van 27 procent in de nettowinst, waardoor die uitkomt op 1,4 miljard dollar. Dat was meer dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. De omzet steeg met 18 procent naar 4,4 miljard euro.

Gunstige positie

Het bedrijf besteedde het derde kwartaal 98 miljard dollar aan langetermijninvesteringsproducten, tegenover 52,3 miljard een jaar geleden. Ook ging er veel meer geld naar actief beheerde investeringsproducten.

BlackRock bevindt zich door de producten die het aanbiedt in deze crisistijd in een gunstige positie. Maar de onzekerheid door het stijgende aantal coronabesmettingen en de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen nog roet in het eten gooien.

In maart had BlackRock nog 6,5 biljoen dollar aan beleggingen onder beheer.