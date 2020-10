Vertrouwen Duitse beleggers krijgt stevige knauw

Gepubliceerd op | Views: 554 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de toekomst van de economie is in oktober sterk gedaald na een onverwachte stijging een maand eerder. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW. De daling was veel sterker dan economen hadden verwacht.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van plus 56,1 tegen een plus van 77,4 een maand eerder. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van plus 72.

"De grote euforie van augustus en september lijkt ten einde", reageerde ZEW-president Achim Wambach. "De recente sterke stijging van het aantal coronabesmettingen verhoogt de onzekerheid over de economische ontwikkelingen."

De index die het vertrouwen in de huidige situatie meet, was nog altijd negatief. Wel lijkt het pessimisme minder hevig te zijn geworden met een stand van min 59,5, tegenover een min van 66,2 in september.