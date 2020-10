KBC verlaagt advies Fagron van buy naar hold

Gepubliceerd op | Views: 383 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verlaagt zijn beleggingsadvies voor apothekenleverancier Fagron van buy naar hold. Het koersdoel blijft gelijk, op 21,5 euro. Volgens de bank vallen de resultaten in Europa wat tegen in het derde kwartaal. Daarbij is de koers van het aandeel de laatste tijd al sterk gestegen.

Er was een wat lagere vraag naar planbare zorg in Europa door het coronavirus, wat zijn weerslag had op het onderdeel Compounding Services, waar geneesmiddelen op maat worden gemaakt vanuit de bereidingsapotheken. Vooral ouderen zijn nog steeds terughoudend om naar de dokter of apotheek te gaan.

Kenners van ING benoemen ook de wat tegenvallende resultaten in Europa en Noord-Amerika. De bank merkt op dat de concurrentie voor het onderdeel Compounding Services in Nederland is toegenomen. De verkoop in die divisie is op jaarbasis met 20 procent gedaald. ING handhaaft een hold-advies met een koersdoel van 18,5 euro.

Explosieve groei

De markt in Latijns-Amerika liet volgens KBC een onverwachte explosieve groei zien. De vergelijkbare omzet van Fagron werd in het derde kwartaal met ruim 10 procent opgevoerd.

Het aandeel Fagron noteerde dinsdagochtend omstreeks 10.10 uur 7,6 procent lager op 20,34 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste daler in de MidKap.