Containerreus Maersk verhoogt winstverwachting

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense containerreus A.P. Møller-Maersk heeft de winstverwachting voor 2020 verhoogd. Het bedrijf verwacht nu een bedrijfsresultaat (ebitda) van 7,5 miljard tot 8 miljard dollar vanwege aanhoudend herstel van de vraag.

Eerder rekende Maersk op een winst van 6 miljard tot 7 miljard dollar. Maersk gaat er nu vanuit dat de volumes in het derde kwartaal 3 procent zijn afgenomen op jaarbasis en dat is iets beter dan verwacht. Het bedrijf schat 100 miljoen dollar aan reorganisatiekosten te moeten uitgeven door het ontslag van zo'n 2000 medewerkers in september.