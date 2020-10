Britse werkloosheid stijgt verder ondanks coronasteun

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: Groot-Britannië, werkloosheid

LONDEN (AFN/RTR) - De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is in de periode juni tot en met augustus opnieuw gestegen. De toename is met 4,5 procent sterker dan verwacht, komt naar voren uit cijfers van het nationale statistiekbureau. In de periode mei tot en met juli zat nog 4,1 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

In de maanden juni tot en met augustus verloren nog eens 153.000 Britten hun baan. Daarmee daalde het totale aantal Britse werklozen sinds maart tot 673.000. Wel steeg in september het aantal mensen in dienst van bedrijven tot 20.000. Maar voor die maand zijn nog geen werkloosheidcijfers bekend.

De Britse centrale bank voorspelde voor eind dit jaar al een werkloosheidspercentage van 7,5 procent door het versoberen van de coronasteunmaatregelen van de overheid om banen te behouden. Zo slecht zijn de cijfers evenwel nog niet.

Met het steunpakket van 50 miljard pond betaalt de overheid een groot deel van de loonkosten voor werknemers die tijdelijk werkloos thuis zitten. In november wordt een nieuw, minder uitgebreid pakket verwacht.