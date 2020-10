'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 2.093

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters afwachtend te openen. Beleggers kijken onder meer uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase. Ook lanceert techgigant Apple later op de dag zijn nieuwe iPhone-modellen. Op het Damrak kwamen apothekersbedrijf Fagron en snellaadbedrijf Fastned met kwartaalcijfers.

Fagron wist zijn vergelijkbare omzet in het derde kwartaal op te voeren, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. De impact van het coronavirus bleef daarbij beperkt voor de toeleverancier aan apotheken. In Nederland waren de gevolgen van het afschalen van de zogeheten planbare zorg wel lastiger te compenseren door de toegenomen vraag naar corona-gerelateerde producten. Het bedrijf gaat ervan uit dat de economische onzekerheid blijft aanhouden en neemt maatregelen om de kosten te verlagen.

Snellaadbedrijf Fastned voelt zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto's de laatste tijd vanuit huis werken. Daardoor hoeven ze hun wagen relatief minder vaak op te laden. Desondanks stegen de opbrengsten gerelateerd aan het opladen van elektrische auto's afgelopen kwartaal met 54 procent ten opzichte van een jaar eerder. Fastned zag daarnaast zijn actieve klantenbestand met 53 procent oplopen tot 47.213 mensen.

URW

Unibail-Rodamco-Westfield heeft het kantoorgebouw SHiFT in de regio Parijs van de hand gedaan. Het winkelvastgoedfonds ontvangt 620 miljoen euro van een groep Franse institutionele investeerders. De verkoop maakt onderdeel uit van het plan van URW om voor 4 miljard euro aan bezittingen te verkopen voor het einde van volgend jaar.

In Frankfurt staat Ceconomy in de schijnwerpers. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn verwacht dat de bedrijfsresultaten dit jaar flink boven verwachting uitkomen. De afgelopen maanden zag Ceconomy de verkopen groeien door het toenemende aantal klanten dat naar de winkels kwam. Door de coronacrisis nam het aantal online verkopen ook al fors toe.

Koersen

De Europese beurzen sloten maandag overwegend met winst. De AEX-index steeg 0,9 procent tot 572,31 punten en de MidKap klom 0,6 procent tot 855,06 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent, terwijl Londen 0,2 procent verloor. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de plus op 28.837,52 punten. De brede S&P 500 klom 1,6 procent en techbeurs Nasdaq steeg 2,6 procent.

De euro was 1,1794 dollar waard, tegenover 1,1808 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 39,79 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent meer, op 42,09 dollar per vat.