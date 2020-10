Vele thuiswerkers remmen groei bij snellaadbedrijf Fastned

quote: Beursplein 5 schreef op 13 oktober 2020 08:19:

Fastned is een verliesgevend bedrijf.



Dit werd op 31 juni gemeld:

Fastned is een verliesgevend bedrijf.Dit werd op 31 juni gemeld:

31 juni??Oh ja, 2020 is een schrikkeljaar ;-)Met €1,6 miljoen zou de omzet wel eens hoger kunnen zijn dan de rentelasten over de flinke schuld die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd door obligaties met een sappige rente aan te bieden aan goedgelovige particuliere beleggers.Jammer dat je deze aandelen niet kan shorten, hoewel je dat misschien ook niet zou moeten willen; "markets can stay irrational longer than you can stay solvent" (zie Tesla, Adyen en vele andere "skyrockets").