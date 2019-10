Goed punt van VEB. Gaat erom ik beleg zeg E 1000 en hoeveel waarde staat daar dan tegenover en dat is meer of minder dan berekende winst of dividend.



Meer Marique en wijlen Coldplay. Praktijk is dat bedrijven maar wat aanrommelen met die Roce enzo.



Toch geloof ik niet dat je helemaal vat op zoiets kan krijgen vanwege moeilijke zaken zoals Goodwill enzo. Maar ja als dat wel zou kunnen dan zou je ook uit kunnen gaan van een soort beurs met vooraf vastgestelde prijzen en dat wordt lastig.



Groet, Jonas