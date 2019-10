Brexitplan Johnson duurder dan van May

Gelukkig; ze hebben iemand gevonden die 10 jaar vooruit kan kijken en daaruit ferme conclusies durft te trekken. Wanneer houden we eens op met die nonsens?



Wie had voorspeld dat Guernica en Srebrenica zich nog eens zouden gaan herhalen?

Follow the news. It's happening today. En 'muis Nederland' probeert boven de herrie uit te roepen, dat ze moeten stoppen. In 2019 een probleem ,ontstaan in 1919, proberen op te lossen, met stoere uitspraken. Made in NL.