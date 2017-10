'Saudi's twijfelen over beursgang Aramco'

Gepubliceerd op | Views: 272

RIYAD (AFN) - Oliereus Saudi Aramco krijgt mogelijk toch geen internationale beursnotering. Volgens de Financial Times overweegt Saudi-Arabië in plaats daarvan aandelen van het staatsoliebedrijf aan grote private investeerders en staatsfondsen te verkopen.

De zakenkrant baseert zich op meerdere ingewijden. Die zeggen dat de Saudi's er maar niet in slagen om een geschikte buitenlandse beurs te kiezen voor de notering. Naar verluidt worden onder meer de beurzen in Londen en New York overwogen, maar er zouden ook steeds meer twijfels ontstaan over het doorzetten van het plan.

De laatste tijd wordt daarom in toenemende mate naar andere opties gekeken, aldus de bronnen, die aangeven dat een private verkoop van aandelen niet uitsluit dat er ook stukken Aramco op de Saudische beurs in Riyad verhandelbaar worden.

Aramco

Aramco is een van de grootste producenten van ruwe olie ter wereld. Er wordt al langer druk gespeculeerd over de geplande beursgang, waarbij Aramco volgens sommige berekeningen meteen het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ooit zou worden.

Onlangs waren er ook al geruchten over een mogelijke vertraging van het hele project. Dat werd later weer door de Saudische regering tegengesproken. De beursplannen zijn onderdeel van het economische hervormingsprogramma om Saudi-Arabië minder afhankelijk te maken van olie-inkomsten. Het streven van de Saudi's is om volgend ongeveer 5 procent van Aramco naar de beurs te brengen.