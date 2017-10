Qualcomm dringt aan op Chinese iPhone-ban

Gepubliceerd op | Views: 199 | Onderwerpen: China

BEIJING (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipmaker Qualcomm probeert via de rechter in China een ban af te dwingen op de verkoop en productie van iPhones in het Aziatische land. Volgens kenners gaat het om de meest gedurfde stap tot nu toe in de voortslepende juridische strijd tussen Qualcomm en Apple.

Het chipbedrijf verwijt Apple dat het bij zijn iPhone-productie zonder te betalen gebruik maakt van technologie die is uitgevonden door Qualcomm. Mocht de rechter met de vorderingen meegaan dan kan dat Apple duur komen te staan. De smartphonemaker haalt een groot deel van zijn omzet uit China en op de Chinese markt voor mobieltjes is sprake van stevige concurrentie.

De strijd tussen de twee techreuzen begon eerder dit jaar toen Apple een mededingingszaak startte tegen Qualcomm. Die zou niet eerlijk te werk zijn gegaan bij het bepalen van de prijzen van zijn chips en licenties.

Qualcomm

Eerder deze week kreeg Qualcomm om een dergelijke kwestie in Taiwan een boete van omgerekend ruim 650 miljoen euro. Het chipbedrijf gaat daar nog tegen in beroep. Qualcomm ligt ook in andere landen onder vuur van de mededingingsautoriteiten. Zuid-Korea legde eind vorig jaar ook al een boete op en China, Japan en de Europese Unie kijken ook naar de handelspraktijken van het bedrijf.

Qualcomm is daarnaast nog altijd bezig met de overname van het Nederlandse chipbedrijf NXP voor 47 miljard dollar. De Europese Commissie moet nog goedkeuring geven aan die overname en heeft daarvoor extra tijd genomen.