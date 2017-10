Maple-Brown Abbott meldt belang in Vopak

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Maple-Brown Abbott heeft een belang in Vopak aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek vrijdag.

Maple-Brown Abbott heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,12 procent in het tankopslagbedrijf. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in Vopak terug te vinden in de registers van de toezichthouder.