AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs aan het Amsterdamse Damrak lijkt vrijdag iets hoger te beginnen. Ook de andere Europese aandelenmarkten openen naar verwachting met kleine plusjes. Beleggers houden de blik gericht op de Verenigde Staten, waar de banken Wells Fargo en Bank of America met cijfers komen en de jongste inflatieramingen op het programma staan.

Op het Damrak zal ASML mogelijk bewegen op een advieswijziging. Exane schroefde het beleggingsadvies voor de chipmachinemaker op. Ook de koers van Basic-Fit zal mogelijk reageren op een advieswijziging. Berenberg verlaagde het advies voor de fitnessketen.

DSM kondigde een strategische samenwerking aan met het Amerikaanse Cerapedics. De twee bedrijven gaan samenwerken op het gebied van botherstel. Financiële details over de samenwerking werden niet vermeld.

Obligaties

Verzekeraar ASR heeft 300 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van obligaties. De leningen zijn voornamelijk geplaatst bij fondsen en verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en landen in het noorden van Europa.

Het logistieke vastgoedfonds WDP liet weten 25 miljoen euro te investeren in de tweede fase van zijn zonnepanelenproject in Nederland. Met de verdubbeling van de groene energieportefeuille in Nederland zou WDP een eiland zoals Texel van groene stroom kunnen voorzien.

AEX

De Europese beurzen gingen donderdag opnieuw met beperkte koersuitslagen de handel uit. De AEX-index klom 0,2 procent tot 542,84 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 829,13 punten. Londen steeg 0,3 procent, Parijs bleef vrijwel vlak en Frankfurt kreeg er 0,1 procent bij.

De beurzen in New York deden een stapje terug na de recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 22.841,01 punten. De brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq verloren 0,2 procent.

De euro was 1,1842 dollar waard, tegen 1,1845 dollar een dag eerder. Een vat ruwe Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 50,95 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 56,56 dollar per vat.