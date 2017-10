Beleggers ontvangen Imtech-compensatie

Gepubliceerd op | Views: 434

AMSTERDAM (AFN) - Imtech-aandeelhouders kunnen de komende dagen een compensatie verwachten uit het Imtech-schikkingsfonds. Dat meldde de Vereniging van Effectenbezitters op zijn website. In de eerste uitbetaling is per aandeel meer overgemaakt dan verwacht, terwijl er later nog een slotbetaling zal volgen.

Die slotbetaling volgt waarschijnlijk in het najaar van 2018. Eind 2014 trof de VEB een akkoord met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Het betreft een schadevergoeding voor het geleden koersverlies als gevolg van fraude en gebrekkige controlemechanismes bij Imtech.

De compensatie is overigens alleen voor VEB-leden die op 1 februari 2013 bij het slot van de beurshandel aandeelhouder van Imtech waren en een geldige claim hebben ingediend bij administratiekantoor Epiq.