Beursweek met rentevergadering Fed en veel macrocijfers

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De aandacht van beleggers zal deze week voor een groot deel uitgaan naar de beleidsvergadering van de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid macro-economische gegevens gepubliceerd en worden de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgd op de financiële markten.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse vergadering. Naar verwachting komen er geen veranderingen in het beleid van de centrale bank. Beleggers zullen dan ook vooral benieuwd zijn naar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag. Daarbij zal met name worden gelet op opmerkingen over nieuwe stappen die de Fed kan gaan zetten tegen de coronacrisis. Ook de Bank of Japan (BoJ) en de Bank of England (BoE) houden deze week vergaderingen.

Op macrogebied worden cijfers gemeld over de industrie in Japan, China, de eurozone en de Verenigde Staten. Tevens komen er gegevens over onder meer de winkelverkopen in de VS, het vertrouwen van Duitse beleggers door onderzoeksinstituut ZEW en de index van de Universiteit van Michigan voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Daarbovenop komen inflatiecijfers uit verschillende landen.

Aan het cijferfront is het vrij rustig. In de VS staan kwartaalberichten op de agenda van bijvoorbeeld softwareconcern Adobe, bekend van beeldbewerkingsprogramma Photoshop, en pakketbezorger FedEx. Daarnaast houdt technologiegigant Apple nog een evenement. De in Amsterdam genoteerde veevoerproducent ForFarmers komt met een strategische update.

Tenslotte kunnen mogelijk grote overnames worden aangekondigd deze week. De producent van chips en grafische kaarten Nvidia zou dicht bij een deal zijn rond de Britse chipontwerper ARM Holdings van het Japanse technologieconcern SoftBank ter waarde van ruim 40 miljard dollar. Het zou een van de grootste overnames in de chipsector ooit kunnen worden. Biotechnoloog Gilead Sciences zou het Amerikaanse Immunomedics willen overnemen voor meer dan 20 miljard dollar. Immunomedics houdt zich bezig met de behandeling van kanker, waaronder borstkanker.

De AEX-index in Amsterdam eindigde vrijdag 0,3 procent hoger op 552,01 punten. De MidKap boekte een plus van 1,7 procent op 810,96 punten. Dat kwam door een sterke koersstijging voor Altice Europe na een miljardenbod op het kabel- en telecombedrijf. Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,7 procent vooruit.

Op Wall Street was vrijdag een wisselend beeld te zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 27.665,64 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3340,97 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 10.853,55 punten.