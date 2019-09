de wedstrijd aex-jan de vakman is van de week geeindigd in een overwinning van jan, het werd 6-1 in het voordeel van die ouwe rauwe bouwvakker

,besi was de middenspits en scoorde +7,33%,aperammetje was de rechtsbuiten en scoorde+7,26%,ik dacht zo dat mijn topdividenders van de beurs het weer fabelachtig goed deden,dat komt natuurlijk voor een heel deel door china,die 1 en andermaal aangeeft,af te willen van dat idiote handelsdrama en daar een paar stevige positieve voorzetten voor gaven.

van die langpoot aan de overkant van de grote plas beginnen zijn topceo's behoorlijk zenuwachtig te worden en ook de amerikaanse burgers beginnen die stomme capriolen van dagobert trumpie spoegzat te worden,dat is denk ik de reden dat lange flip ook toeschietelijker begint te worden en zijn zandtherapie niet meer toepast.

dat moet ook wel, want dat eendje heeft bij dalm voor een zware ramp gezorgd,de prijzen zijn dermate hard onderuit gegaan,dat alleen een propvolle auto nog iets opbrengt,er is 1 klein lichtpuntje;koper stijgt in prijs,dat kon wel eens een voorbode zijn van licht aan het eind van de tunnel.

arcelor staat de laatste weken volledig haaks op dalm,al 3 weken staat hij op plaats 1 in de weekstaten,van de week maar eventjes +12,4%,morgen gaan we hem nog meer omhoog pluggen,ook hebben we gezien dat de spoorstaven van de betuwelijn kas versleten zijn,dus mittal kan weer vele tonnen leveren!!

op de rustdag genieten van het heerlijke aloude schatrijke Woord,vanavond las ik dat het rijk van het Woord,de HEERE JEZUS alle wereldrijken zal verpulveren en zelf tot in alle eeuwigheid zal regeren,onder deze Koning is het heerlijk om te dienen!!

maandag hoop ik dat naast china,die lange ook nadrukkelijker aan een positieve oplossing van zijn drama gaat werken,dan geef ik mittal een koersdoel van 20E,apertje 30E en mijn Buitengewone Exxelente Superieure Idool 40E!! Sjaloom!!!