Wall Street doet het rustig aan

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York bleven vrijdag halverwege de handel dicht bij huis. Beleggers kijken onder meer naar ontwikkelingen aan het handelsfront. Ook kwamen er cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen en werd al vooruitgekeken naar het rentebesluit van de Fed volgende week.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 27.236 punten. De breder samengestelde S&P 500 was nagenoeg vlak op 3010 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 8180 punten.

De Federal Reserve vergadert volgende week over zijn monetaire beleid. Na de rentestap van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag wordt ook in de Verenigde Staten gerekend op een nieuwe renteverlaging door de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten open te staan voor een tijdelijke handelsdeal met China. Daarbij kunnen nieuwe importtarieven worden uitgesteld en bestaande heffingen mogelijk zelfs worden geschrapt. Verder liet het Chinese ministerie van Handel weten binnenkort Chinese bedrijven aan te moedigen om Amerikaanse landbouwproducten als soja en varkensvlees te kopen. Dat zou een handreiking zijn voordat volgende maand weer wordt onderhandeld over handel.

De winkelverkopen in de VS zijn in augustus met 0,4 procent gestegen op maandbasis. Dat was sterker dan economen hadden verwacht. De Universiteit van Michigan kwam nog met een voorlopige raming over het consumentenvertrouwen in september. Die steeg na in augustus nog naar het laagste niveau in drie jaar te zijn gezakt.

Broadcom

Bij de bedrijven ging Broadcom 2,5 procent omlaag. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal, maar de nettowinst daalde. De chipfabrikant hield vast aan zijn omzetverwachting voor het gehele boekjaar. In juni werd de omzetprognose neerwaarts bijgesteld.

Elektriciteitsbedrijf PG&E bereikte een akkoord over de betaling van 11 miljard dollar om schade door bosbranden te schikken. De bosbranden in de Amerikaanse staat Californië ontstonden door apparatuur van PG&E, dat door de kwestie in de financiële problemen raakte. PG&E steeg 7,9 procent na het akkoord.

De euro was 1,1076 dollar waard, tegen 1,1075 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 55,06 dollar. De prijs van Brentolie was nagenoeg onveranderd op 60,40 dollar per vat.