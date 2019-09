Gepubliceerd op | Views: 252 | Onderwerpen: Europa

HELSINKI (AFN) - De EU moet de milieukosten van het vliegverkeer aanpakken. Een van de opties is de invoering van een Europese vliegbelasting, zei de Franse minister Bruno Le Maire in Helsinki na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën. Ze spraken daar voor het eerst over de financiering van de overgang naar een groene economie.

Nederland dringt al langer aan op de invoering van een gezamenlijke vliegtaks. Als er voor 2021 geen Europees akkoord is wil het kabinet een Nederlandse belasting invoeren, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Zes EU-landen hebben al een vliegtaks: Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Het gaat om heffingen op de tickets.

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis moet er ook dringend een classificatiesysteem komen voor groene investeringen. "Investeerders moeten weten dat ze hun geld echt duurzaam beleggen." Het klimaat moet volgens hem een centraal thema worden op de vergaderingen en bij de besluiten van de Europese ministers van Financiën.