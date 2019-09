'Hogere opening in verschiet op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 472

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting met winst aan de laatste handelsdag van de week beginnen. Wederom blijven de ontwikkelingen aan het handelsfront de aandacht van beleggers op Wall Street opeisen. Ook zijn er cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen, terwijl chipconcern Broadcom met resultaten naar buiten kwam.

Daarnaast wordt alvast uitgekeken naar de beleidsvergadering van de Federal Reserve volgende week, waarbij wordt gerekend op een nieuwe renteverlaging door de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Peking moedigt binnenkort Chinese bedrijven aan om Amerikaanse landbouwproducten als soja en varkensvlees te kopen, aldus het ministerie van Handel. Met deze stap willen de Chinezen een handreiking doen aan de Amerikanen voordat de twee economische grootmachten volgende maand op hoog niveau weer in gesprek gaan over handel.

Trump

Verder liet president Donald Trump weten eventueel open te staan voor een interim-handelsdeal met China, waarbij importtarieven op Chinese goederen uitgesteld kunnen worden en in bepaalde gevallen zelfs ongedaan gemaakt. Naar verluidt wordt in het Witte Huis gesproken over de mogelijkheid van een tijdelijke deal in het slepende handelsconflict.

Voorbeurs werd bekend dat de winkelverkopen in de Verenigde Staten in augustus met 0,4 procent zijn gestegen op maandbasis. Dat was sterker dan economen hadden verwacht. Kort na aanvang komt de Universiteit van Michigan met een voorlopige raming over het consumentenvertrouwen in september. In augustus zakte de vertrouwensindex nog naar het laagste niveau in drie jaar. Tevens zijn er gegevens over de bedrijfsvoorraden en de import- en exportprijzen in de VS.

Broadcom

Broadcom lijkt lager te openen. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal, maar de nettowinst daalde. De chipfabrikant hield vast aan zijn omzetverwachting voor het gehele boekjaar. In juni werd de omzetprognose neerwaarts bijgesteld.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,2 procent in de plus op 27.182,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,3 procent hoger gezet op 3009,57 punten en schermenbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 8194,47 punten.