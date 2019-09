'Belastingonderzoek brouwer AB InBev India'

Gepubliceerd op | Views: 133 | Onderwerpen: India, levensmiddelen

NEW DELHI (AFN) - Autoriteiten in de Indiase hoofdstad New Delhi doen onderzoek bij bierbrouwer AB InBev in verband met mogelijke belastingontduiking. Dat meldde persbureau Reuters. In juli legden de lokale autoriteiten een verbod aan AB InBev op om in de miljoenenstad zijn bier te verkopen vanwege de zaak.

Het bedrijf heeft naar verluidt gesjoemeld met barcodes op bierflesjes, met als doel lagere belastingen te betalen. AB InBev ontkent de aantijgingen en vecht het verkoopverbod in New Delhi aan. In oktober vorig jaar waren er nog invallen bij AB InBev en andere brouwers in India rond een onderzoek naar verboden prijsafspraken. AB InBev is de op één na grootste speler in de Indiase biermarkt ter waarde van 7 miljard dollar, met een marktaandeel van ruim 17 procent.