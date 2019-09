DNB-baas Knot hard over beleid ECB

quote: fausto1 schreef op 13 sep 2019 om 12:30:



Hopelijk wordt het met lagarde beter.



Lagarde zal juist onze ergste nachtmerrie worden, Draghi was slechts een verkenner, het ultieme doel is namelijk om alle Europeanen uiteindelijk te laten verworden tot slaven in dienst van het grote geld.Kijk maar eens naar haar achtergrond, ze staat hoog in de rangorde bij de Bilderbergers en ze heeft slechts één taak.Kijk de historie maar eens na en laat je verbazen met wat er na de 2e wereldoorlog gebeurd is.Prins Bernard heeft samen met rijke koningshuizen en bazen van grote multinationals de Bilderbergers opgericht.Er is gewoon gezegd, wat Hitler gedaan heeft is helemaal niet zo'n gek plan, we moeten gewoon de baas over alle burgers in Europa worden, en hun laten doen wat we willen.Maar, we doen het deze keer wel heel subtiel, we hebben de tijd, maar eens zal het zover zijn.Frappant hoe ze de Euro erdoor gedrukt hebben, juist op het moment dat de economie draaide als een tierelier, we zijn erin gestonken, we leverden toen al zo'n 10% van de waarde van de Gulden in, maar er werd ons gewoon voorgeschoteld, de Euro zal voorspoed, welvaart en vrede brengen.Neem maar eens een kijkje in de ledenlijst van de Bilderbergers, vele rijke Duitse en Franse bankiers, Goldman, Lazard, etc.De Rockefellers, de uitvinders van het kapitalisme.Vele koningshuizen, ik ben ook van mening dat Koning Pils met voorbedachte rade aan Maxima gekoppeld is.En wie weet nog dat Bernard ooit steekpenningen van Lockhead aangenomen had.Argentinie is straks nl. het uitvalsland als de complete pleuris uitbreek in Europa en wanneer bepaalde kopstukken moeten vluchten.Zelf ben ik van mening dat er met samenwerking in Europa niets mis is, wel tot bepaalde hoogte, en elk land verantwoordelijk voor haar eigen huishoudboekje.En dit gaat niet lukken met de gezamenlijke valse munt de Euro genaamd.We moeten weer terug naar vroeger, terug naar de Gulden of bijvoorbeeld een gezamenlijk harde Noordelijk munt die levensvatbaar is.Kijk eens wat we door de jaren heen aan de sjoemelende Zuidelijk leden al afgedragen hebben, het is nooit genoeg en ze zullen steeds meer moeten hebben.Ik hoop daarom ook dat Boris zijn poot stijf weet te houden en dat de Britten met gezwinde spoed volledig los komen van de Eurofielen.Het zal hun redding zijn.