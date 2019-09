AEX begint vrijwel vlak

Gepubliceerd op | Views: 443

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers namen wat gas terug te nemen na de recente opmars, die werd veroorzaakt door de nieuwe stimuleringsmaatregelen in Europa en de hoop op een tijdelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 574,38 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 837,62 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent en Frankfurt bleef vlak. Londen daalde 0,2 procent.

Sterkste stijgers onder de hoofdfondsen op het Damrak waren de financiële bedrijven. ING Groep en verzekeraar Aegon gingen aan kop met winsten van rond 1 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. In de MidKap stond baggeraar Boskalis bovenaan met een plus van 1,4 procent. Grootste daler was specialchemiebedrijf Corbion met een min van 0,6 procent.