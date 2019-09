Gepubliceerd op | Views: 1.417

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - WeWork zet ondanks tanende interesse van beleggers zijn beursgang door. De verhuurder van gedeelde werkruimtes, die ook in Amsterdam vier panden heeft, diende een aanvraag voor de beursgang op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq in bij beurswaakhond SEC.

Ook kwam WeWork met meerdere wijzigingen om beleggers te paaien. Zo beloofde het bedrijf om geen familieleden van de huidige topman Adam Neumann tot het bestuur te laten. Ook moet er nog dit jaar een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurslid komen. Het bestuur krijgt bovendien de bevoegdheden om Neumann weg te sturen en zijn opvolger aan te wijzen.

Neumann belooft verder winsten uit vastgoeddeals terug te geven aan WeWork. De topman heeft zelf vastgoed gekocht en dat weer aan WeWork doorverkocht. Daarop kwam veel kritiek van potentiële investeerders.

Het beursdebuut zou al deze maand plaats kunnen vinden, aldus ingewijden tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Persbureau Bloomberg meldt op basis van bronnen dat voor eind september in ieder geval de beprijzing van de beursgang rond moet zijn.