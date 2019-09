Banken willen witwassen samen bestrijden

Op het eerste oog; geen gek idee en het kostenaspect, niet onbelangrijk. Tegelijkertijd; weer een stap in de richting van een volledig gecontroleerd geldcircuit. Het is een kwestie van tijd dat alles digitaal gaat, geen cash geld, iedere bankbetaling via de fiscus loopt ter contrôle en verwerking van BTW-afdrachten en belastingaangiften zijn niet meer nodig; de rekening valt op de deurmat.