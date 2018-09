Galapagos kondigt overbruggingsstudie aan

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos start met een zogeheten Fase 1 studie met het programma MOR106 voor patiënten die kampen met eczeem. De studie behelst het onderzoeken van een bepaalde formulering van MOR106, dat door Galapagos en samenwerkingspartner MorphoSys ontwikkeld.

De studie vormt volgens Galapagos de volgende belangrijke stap in de strategie voor een snelle klinische doorontwikkeling van MOR106 en zal naar verwachting extra inzichten in de respons van patiënten opleveren.

Volgens de bedrijven is sprake van een overbruggingsstudie in twee delen. Deel 1 is een studie in één onderzoekscentrum bij gezonde vrijwilligers die zullen worden behandeld met verschillende eenmalige doses MOR106.

Deel 2 vindt plaats in meerdere ziekenhuizen en is onderzoek met meerdere doses bij patiënten met matige tot ernstige eczeem die gedurende twaalf weken worden behandeld.