Handelsinkomsten JPMorgan lopen terug

NEW YORTK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase verwacht dat de handelsinkomsten in het lopendekwartaal lager zullen uitvallen in vergelijking met het derde kwartaal een jaar eerder. Dat zei financieel directeur Marianne Lake donderdag tijdens een bijeenkomst in New York.

Voor andere divisies van de bank had Lake een positiever verhaal te vertellen. Qua rente-inkomsten en andere vergoedingen stevent JPMorgan af op een beter dan verwacht resultaat, geholpen door stijgende tarieven en hogere kosten voor investeringsbanken.

Eerder ging JPMorgan voor het hele jaar uit van een 54 miljard tot 55 miljard dollar aan nettorente-inkomsten. Lake verwacht hier nu een bedrag dat richting de 55,5 miljard dollar zal gaan ,,op basis van wat we nu weten", aldus de financieel eindverantwoordelijke. Ook qua andere vergoedingen presteert JPMorgan vooralsnog beter dan verwacht, maar ook aan de kostenkant is sprake van een stijging met een half miljard dollar.

De opmerkingen van Lake volgens een dag nadat haar collega John Gerspach van Citigroup bekendmaakte dat de handelsinkomsten van zijn bank dit jaar naar verwachting gelijk zullen blijven. Over de eerste zes maanden van het jaar lieten de vijf grootste Amerikaanse banken hier een gezamenlijke groei zien van 10 procent op jaarbasis.