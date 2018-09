'CK Infrastructure mikt op beursgang Londen'

Gepubliceerd op | Views: 296

LONDEN (AFN) - De Hongkongse tycoon Victor Li wil met zijn bedrijf CK Infrastructure naar verluidt naar de beurs in Londen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het Aziatische concern, dat wereldwijd actief is met infrastructurele projecten in energie en water, zou daarover met partijen als banken in gesprek zijn.

Volgens de berichten zal het bedrijf de nodige miljarden waard zijn. De afgelopen jaren heeft CK Infrastructure meerdere investeringen in het Verenigd Koninkrijk gedaan. Zo was het bedrijf één van de drijvende krachten bij de overname van het Britse energienetwerk van energiereus EDF door een consortium voor een bedrag van 5,8 miljard pond.

Eerder werd ook al waterbedrijf Northumbrian Water ingelijfd voor 2,4 miljard pond. Tevens kocht CK Infrastructuur spoorbedrijf Eversholt Rail voor 2,5 miljard pond.