'WDP op drempel van hoofdindex beurs Brussel'

BRUSSEL (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP staat op het punt te worden opgenomen in de hoofdindex van de effectenbeurs in Brussel de Bel20. Het bedrijf dat ook een notering heeft in Amsterdam, is volgens berekening van de Belgische krant De Tijd de belangrijkste gegadigde om de plek van de Franse energiereus Engie over te nemen.

De beurs in Brussel gaat de regels aanpassen. Daardoor worden bedrijven die in meer landen een notering hebben geweerd uit de hoofdindex als zij niet Brussel als referentiemarkt hebben. Die regel geldt enkel voor nieuwkomers. Euronext Brussel wil daarmee vooral voorkomen dat buitenlandse bedrijven een tweede notering aanvragen met slechts als doel in de Bel20 te komen. Naast Engie hebben nu ook Bel20-fondsen Galapagos en ING (Amsterdam) en Aperam (Parijs) elders een referentiemarkt.

Een andere aanpassing is gericht op het personeel dat in België actief is. Zodra het gewicht van België in het personeelsbestand van de groep onder 15 procent zakt, vallen ze uit de Bel20. Door die laatste regel moet Engie nu plaatsmaken in de hoofdindex. ING zit in de gevarenzone. Momenteel staat 15,2 procent van het personeelsbestand in België op de loonlijst.