Stoelendans in top Goldman Sachs

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Goldman Sachs kondigde de nodige wijzigingen in het bestuur aan, nadat eerder al topman Lloyd Blankfein zijn vertrek aankondigde per oktober. De bank maakte meer namen van bestuurders bekend die samen met David Solomon, de nieuwe topman, de leiding over de financiële instelling krijgen.

John Waldron, die nu de leiding heeft over de investeringsbank van Goldman wordt gepromoveerd tot operationeel directeur, de functie die nu nog door Solomon wordt bekleed. Tevens zal hij de rol van bankpresident krijgen.

Stephen Scherr krijgt de functie van financieel directeur. Hij is nu nog het hoofd van de consumententak van Goldman. Scherr neemt het stokje over van Martin Chavez, die op zijn beurt mede aan de leiding komt te staan van de handelsdivisie van de bank.