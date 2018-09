Gepubliceerd op | Views: 464 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen donderdag overwegend omhoog. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal zeker tot na de zomer volgend jaar vasthouden aan de huidige lagere rentetarieven. Op het Damrak profiteerde PostNL van de politieke steun voor een eventuele fusie met concurrent Sandd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street nagenoeg onveranderd op 540,16 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 778,93 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,4 procent.

Verder meldde de ECB dat in december het opkoopprogramma voor obligaties wordt stopgezet. Vanaf oktober wordt het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties verlaagd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro.

PostNL

PostnNL ging aan kop in de MidKap met een winst van 5,4 procent. De brede steun in politiek Den Haag voor een fusie met branchegenoot Sandd is volgens kenners positief voor het postbedrijf.

Galapagos was met een verlies van 4,5 procent de sterkste daler in de AEX na de sterke koerswinst van ruim 17 procent een dag eerder. De biotechnoloog en zijn Duitse samenwerkingspartner MorphoSys ontvangen een licentiebetaling van 95 miljoen euro van farmaceut Novartis. Daarnaast haalde Galapagos 300 miljoen dollar op in de Verenigde Staten.

Adyen

Takeaway sloot bij de middelgrote fondsen de rij met een min van 5,4 procent. Aandeelhouder Prime Ventures verkoopt zijn complete resterende belang in de maaltijdbestelsite. In Frankfurt verloor concurrent Delivery Hero 1,8 procent. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf boekte flink meer omzet in de eerste jaarhelft, maar zag het bedrijfsresultaat dalen.

Op de lokale markt kelderde Adyen 11,3 procent tot 653,30 euro. Vroege investeerders in de betalingsdienstverlener verkochten bijna 2,5 miljoen aandelen voor 670 euro per stuk, aan institutionele beleggers.

Euro

De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de fusie van T-Mobile en Tele2 in Nederland en breidt zijn onderzoek uit. Het aandeel van Deutsche Telekom, moederbedrijf van T-Mobile won in Frankfurt 0,6 procent. In Stockholm kreeg Tele2 er 0,4 procent bij.

De euro was 1,1695 dollar waard tegen 1,1632 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 69,35 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 79,09 dollar per vat.